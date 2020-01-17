У Німеччині вивчають запит щодо виведення "Північного потоку-2" з-під правил ЄС

Німецька влада почала процедуру розгляду запиту дочірніх компаній "Газпрому" про виведення газопроводу "Північний потік" і недобудованого газогону "Північний потік-2" з-під дії Газової директиви Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Газпром" в особі своїх дочірніх компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG подав відповідні заявки до німецького регулятора

Процедура розгляду була запущена 10 січня щодо "Північного потоку-2" і 23 грудня минулого року - щодо "Північного потоку".

У документах вказується, що повне виведення з-під правил директиви можливе лише для трубопроводів, будівництво яких були завершене до 23 травня 2019 року. Своє рішення німецький регулятор, як очікується, ухвалить до 24 травня.

Раніше у Єврокомісії наголосили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до зазначеної дати: "Ми будемо слідкувати за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно", - заявив речник.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що "Північний потік-2" не отримає винятків від Євросоюзу і повинен відповідати всім правилам ЄС.