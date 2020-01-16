Єврокомісія стежитиме за застосуванням правил ЄС до "Північного потоку-2"

У Брюсселі слідкуватимуть за тим, як Німеччина застосовуватиме нові газові правила ЄС до трубопроводу "Північний потік-2".

Як пише "Європейська правда", про це у четвер, 16 січня, повідомив речник Єврокомісії у відповідь на запит DW.

У Єврокомісії, за його словами, знають про запити компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG на звільнення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" від виконання вимог Третього енергопакета ЄС. Ці запити були подані до німецького регулятора, тобто Федерального агентства з мереж, 10 січня, і своє рішення регулятор обіцяє ухвалити до 24 травня.

"Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання ("Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" до газотранспортної системи ЄС. - Ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС", - заявили у Єврокомісії.

Зауважимо, за правилами ЄС, від загальних європейських вимог можна звільняти тільки ті об’єкти, побудова яких завершилася до 23 травня 2019 року.

В середині листопада німецький Бундестаг ухвалив закон, який дає німецькому регулятору право зараховувати замість дати завершення побудови об’єкта терміни інвестування коштів у нього "з урахуванням всіх обставин" такого інвестування. Ця норма дозволить німецькому регулятору дати зелене світло для того, щоби "Північний потік-2" діяв поза європейським правовим полем.

У Єврокомісії наголосили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до зазначеної дати: "Ми будемо слідкувати за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно", - заявив речник.

Торговий представник України Тарас Качка раніше заявляв: якщо Німеччина зробить у своєму законодавстві виняток для газопроводу "Північний потік-2", цей крок буде оскаржений у Суді ЄС.

Україна висловила сподівання, що Берлін не зробить виняток для "Північного потоку-2".