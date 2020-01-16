Єврокомісар: для газопроводу "Північний потік-2" не буде виключень

Російський газопровід "Північний потік-2" не отримає винятків від Євросоюзу і повинен відповідати всім правилам ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон в коментарі естонському порталу ERR.

"В минулому році оновили газову директиву, яка встановлює однакові правила для всіх газових підключень з третіх країн. Ми говоримо не тільки про "Північний потік", а й про всіх інші газопроводи, незалежно від того, де вони починаються. Якщо вони заходять в ЄС, вони повинні відповідати певним вимогам. Ми перевіряємо дотримання цих правил у співпраці з місцевими агентствами, у випадку Німеччини - з федеральним мережевим агентством", - сказала Сімсон.

За її словами, газова мережа повинна бути відкритою і для третіх постачальників, а тарифна політика повинна бути зрозумілою, і газопровід повинен бути відділений від виробника.

"Запуск "Північного потоку-2" неможливий без дотримання цих правил", - підкреслила Сімсон.

Сімсон також сказала, що ЄС в останні роки багато інвестував в те, щоб не залежати від одного постачальника або транзитного експорту.

"Це робилося, перш за все, шляхом створення газопроводу між країнами ЄС і інвестицій в мережу поставок зрідженого природного газу, який може надходити в країни ЄС з усього світу", - сказала вона.

Нагадаємо, "Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил.

За правилами ЄС, від загальних європейських вимог можна звільняти тільки ті об’єкти, побудова яких завершилася до 23 травня 2019 року.

У Єврокомісії наголосили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до зазначеної дати: "Ми будемо слідкувати за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно", - заявив речник.