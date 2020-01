ЗМІ: "Північний потік-2" просить у німецького регулятора про звільнення від правил ЄС

"Північний потік-2" звернувся до німецького регулятора з проханням про відхилення від дії загальноєвропейських правил.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердив журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке.

"Nord Stream 2 подав заявку про відхилення для нього 10 січня 2020 року, тобто за два дні до дедлайну", - повідомив журналіст.

Він зазначив, що у своєму зверненні до німецького регулятора Nord Stream 2 посилається на пункт 28b пом'якшеного німецького закону, стверджуючи, що інфраструктура трубопроводу була завершена до травня 2019 року.

Зауважимо, за правилами ЄС, від загальних європейських вимог можна звільняти тільки ті об’єкти, побудова яких завершилася до 23 травня 2019 року.

В середині листопада німецький Бундестаг ухвалив закон, який дає німецькому регулятору право зараховувати замість дати завершення побудови об’єкта терміни інвестування коштів у нього "з урахуванням всіх обставин" такого інвестування. Ця норма дозволить німецькому регулятору дати зелене світло для того, щоби "Північний потік-2" діяв поза європейським правовим полем.

"Якщо воно (відхилення) буде надане, дочірня компанія "Газпрому" зможе експлуатувати і використовувати трубопровід для подачі газу до Німеччини без необхідності поділу", - пояснив журналіст.

