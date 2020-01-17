В Германии изучают запрос на вывод "Северного потока-2" из-под правил ЕС

Немецкие власти начали процедуру рассмотрения запроса дочерних компаний "Газпрома" о выводе газопровода "Северный поток" и недостроенного газопровода "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Газпром" в лице своих дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подал соответствующие заявки немецкому регулятору.

Процедура рассмотрения была запущена 10 января относительно "Северного потока-2" и 23 декабря прошлого года - по "Северному потоку".

В документах указывается, что полный вывод из-под правил директивы возможен только для трубопроводов, строительство которых были завершено до 23 мая 2019 года. Свое решение немецкий регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что исключение возможно только для газопроводов, завершенных до указанной даты: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно", - заявил пресс-секретарь.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что "Северный поток-2" не получит исключений из Евросоюза и должен соответствовать всем правилам ЕС.