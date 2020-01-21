Посол України прокоментував вандалізм на могилі воїнів УПА у Польщі

Посол України в Польщі Андрій Дещиця звернув увагу на те, що інформація про знищення меморіальної дошки на могилі воїнів Української повстанської армії у Польщі з’явилася напередодні візиту до сусідньої країни президента Володимира Зеленського, хоча сам вандалізм стався раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Насамперед, ми перевіряємо інформацію, яка з’явилася у пресі, і яка відображена в заяві Об’єднання українців у Польщі. Ми залучили до цього генконсульство України в Любліні...щоб генконсульство звернулося до місцевих органів влади.

Звертає увагу факт, що інформація про це з’явилася напередодні візиту президента України до Польщі. Також вже є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам’яті на території наших країн", - сказав посол.

Посол зазначив, що дошка з могили воїнів УПА має статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі. За його словами, до цього пам’ятника – особлива увага, оскільки його вже плюндрували раніше.

Нагадаємо, 20 січня у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку на могилі воїнів Української повстанської армії.

На ній були написані імена членів УПА – мешканців навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у місцевих лісах 2–3 березня 1945 року.

Як відомо, президент Зеленський планує приїхати до Польщі на урочистості з нагоди 75-річчя звільнення колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау 27 січня.