У Польщі знищено меморіальну дошку на могилі воїнів УПА

У Польщі на горі Монастир біля села Верхрати у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії (УПА).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету українців у Польщі "Наше слово".

Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА – жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2–3 березня 1945 року.

Про факт знищення таблиці Об’єднанню українців у Польщі стало відомо від людини, яка побувала на горі під час різдвяних свят.

Таблиця вже була розбита у 2015 році. Тоді невідомі розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х загиблих, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір.

Стан могили в листопаді 2019 року

Тепер же таблицю розбито дрібніші шматки, які викинули в яму. Зірвано також вишиті рушники з дерев, які восени у рамках вшанування померлих повісили польські активісти та представники інтелігенції.

Розбиті шматки таблиці в січні 2020 року

Місце пам’яті на горі Монастир було встановлене законно в результаті діалогу Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва (РОПБіМ) із представниками Об’єднання українців у Польщі та Всесвітнього об’єднання солдатів Армії крайової (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), пише газета.

На могилі є напис: "Загинули в боротьбі за Україну", затверджений минулим секретарем Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Анджеєм Пшевозніком. На пам’ятнику розміщені лише імена та прізвища і дати народження похованих осіб без жодних військових звань і символіки.

Об’єднання українців у Польщі засудило цей акт вандалізму у офіційній заяві.