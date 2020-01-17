Польща домагається розширення санкцій ЄС за "вибори" в Криму - ЗМІ

ЄС не зміг дійти згоди щодо розширення дипломатичних санкцій за проведені минулої осені незаконні вибори в Криму через спротив Кіпру. Польща, яку підтримує кільканадцять країн, намагається подолати це вето.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Польське радіо" з посиланням на джерела.

Польща пропонувала внести сім осіб, відповідальних за проведення виборів, до санкційного списку ЄС із забороною в’їзду до блоку та замороженням активів у Європі. Тоді країни ЄС погодилися, але коли розпочався технічний процес імплементації, Кіпр заявив про свої застереження – хоча нібито без конкретного обґрунтування.

Читайте також ЄС офіційно схвалив продовження економічних санкцій проти Росії

Багато дипломатів пов’язували спротив Кіпру із зусиллями цієї країни із запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за турецькі буріння в кіпрських територіальних водах. А через те, що частина країн ЄС поставилася до цього неохоче, Кіпр не погодився на розширення санкцій проти РФ.

Польща намагається розділити ці два питання, щоб обмеження ЄС за незаконні вибори в Криму набули чинності якнайшвидше, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 8 вересня в анексованому Криму незаконно провели вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".