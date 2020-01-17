Польща домагається розширення санкцій ЄС за "вибори" в Криму - ЗМІ
ЄС не зміг дійти згоди щодо розширення дипломатичних санкцій за проведені минулої осені незаконні вибори в Криму через спротив Кіпру. Польща, яку підтримує кільканадцять країн, намагається подолати це вето.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Польське радіо" з посиланням на джерела.
Польща пропонувала внести сім осіб, відповідальних за проведення виборів, до санкційного списку ЄС із забороною в’їзду до блоку та замороженням активів у Європі. Тоді країни ЄС погодилися, але коли розпочався технічний процес імплементації, Кіпр заявив про свої застереження – хоча нібито без конкретного обґрунтування.
Багато дипломатів пов’язували спротив Кіпру із зусиллями цієї країни із запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за турецькі буріння в кіпрських територіальних водах. А через те, що частина країн ЄС поставилася до цього неохоче, Кіпр не погодився на розширення санкцій проти РФ.
Польща намагається розділити ці два питання, щоб обмеження ЄС за незаконні вибори в Криму набули чинності якнайшвидше, йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, 8 вересня в анексованому Криму незаконно провели вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".