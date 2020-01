"Вийдіть звідси": у Макрона стався конфлікт з ізраїльськими силовиками в Єрусалимі

Французький президент Еммануель Макрон вступив у перепалку з ізраїльськими співробітниками служби охорони, вимагаючи у них покинути базиліку в Єрусалимі, яку він відвідував напередодні участі у конференції пам’яті жертв Голокосту.

Відео інциденту з’явилося у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Конфлікт стався, коли Макрон прогулювався Старим містом і зайшов до базиліки Святої Анни, якою управляє французьке консульство. Базиліка була подарована французькому імператору Наполеону III в 1856 році.

На відео видно, як Макрон поруч зі своїми охоронцями і ізраїльськими силовиками перебуває під аркою на вході до храму.

"Ми всі чудово знаємо правила. Мені не подобається, що ви зробили переді мною. Вийдіть на вулицю, будь ласка", - звернувся до ізраїльтян англійською президент Франції, підвищивши голос.

"Вибачте, але ви знаєте правила. Ніхто, ніхто, ніхто не повинен провокувати. Ви провели чудову роботу в місті, я це ціную, хлопці. Будь ласка, поважайте правила, якими вони є протягом століть. Вони не змінилися з моїм приходом", - імпульсивно говорив Макрон.

Ouch. #France President Macron yells at #Israel Security, asks them to "respect the rules" , "go outside" as he makes his way into Church of Saint Anne in Jerusalem.



Video taken today: pic.twitter.com/ZJJHXzJoMJ