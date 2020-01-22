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"Вийдіть звідси": у Макрона стався конфлікт з ізраїльськими силовиками в Єрусалимі

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"Вийдіть звідси": у Макрона стався конфлікт з ізраїльськими силовиками в Єрусалимі

Середа, 22 січня 2020, 18:56

Французький президент Еммануель Макрон вступив у перепалку з ізраїльськими співробітниками служби охорони, вимагаючи у них покинути базиліку в Єрусалимі, яку він відвідував напередодні участі у конференції пам’яті жертв Голокосту.

Відео інциденту з’явилося у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Конфлікт стався, коли Макрон прогулювався Старим містом і зайшов до базиліки Святої Анни, якою управляє французьке консульство. Базиліка була подарована французькому імператору Наполеону III в 1856 році.

На відео видно, як Макрон поруч зі своїми охоронцями і ізраїльськими силовиками перебуває під аркою на вході до храму.

"Ми всі чудово знаємо правила. Мені не подобається, що ви зробили переді мною. Вийдіть на вулицю, будь ласка", - звернувся до ізраїльтян англійською президент Франції, підвищивши голос.

"Вибачте, але ви знаєте правила. Ніхто, ніхто, ніхто не повинен провокувати. Ви провели чудову роботу в місті, я це ціную, хлопці. Будь ласка, поважайте правила, якими вони є протягом століть. Вони не змінилися з моїм приходом", - імпульсивно говорив Макрон. 

Як пояснює агентство Reuters, Франція вважає провокацією, коли ізраїльська поліція входить у храм в частині Єрусалиму, захопленій і анексованій Ізраїлем в ході війни на Близькому Сході 1967 року.

У 1996 році колишній президент Жак Ширак втратив терпіння щодо агентів безпеки Ізраїлю в тій самій церкві, сказавши одному з них, що його поведінка була провокативною, і пригрозив повернутися додому.

Ширак відмовлявся входити в базиліку, поки ізраїльська служба безпеки не покинула це місце.

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