Нападники звільнили територію посольства США в Іраку

Нападники, які штурмували посольство США в Багдаді, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Мітангарі звільнили територію після закликів іракського уряду та вищого керівництва шиїтського воєнізованого угруповання. Таким чином вирішилася дводенна криза, під час якої було прорвано охорону однієї із найбільш захищених і укріплених дипломатичних місій США.

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У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід, а американський держсекретар Майк Помпео відклав поїздку до України та інші країни Європи і Центральної Азії.

Під час штурму сотні прихильників підтримуваних Іраном шиїтських повстанців увірвалися на територію посольства, знищивши приймальню, розбивши вікна та намалювавши графіті на стінах. Вони протестували проти авіаударів США, в результаті яких загинули 25 підтримуваних Іраном бійців.

Жодних постраждалих у підсумку не було, американський персонал не був евакуйований із посольства.

Як повідомлялося, у США звинувачують Іран в організації нападу на дипмісію в Багдаді. Офіційний Тегеран заперечив свою роль у штурмі посольства США.