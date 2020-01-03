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Президент Європейської ради: існує ризик спалаху насильства на всьому Близькому Сході

П'ятниця, 3 січня 2020, 13:37

Виток насильства, провокацій та помст в Іраку повинен припинитися, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Відповідна заява, опублікована 3 січня, є в розпорядженні "Європейської правди". 

"Виток насильства, провокацій та помст, свідками якого ми стали в Іраку протягом останніх кількох тижнів, повинен припинитися. Подальшої ескалації слід уникати будь-якою ціною", - заявив Мішель, підкресливши: Ірак залишається "дуже крихкою" країною.

"Занадто багато зброї та занадто багато угруповань уповільнюють процес повернення до нормального повсякденного життя громадян Іраку", - вважає президент Європейської ради.

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За його словами, "ризик полягає в загальному спалаху насильства у всьому регіоні та посиленні тіньових терористичних сил, які процвітають у часи релігійної та націоналістичної напруженості".

3 січня під час повітряного обстрілу автомобіля у аеропорту Багдада загинув командувач іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс. 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

Нападники, які штурмували посольство, після дводенних сутичок з американськими силовими структурами залишили територію дипмісії в середу.

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