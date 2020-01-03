Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Укрвинпром не отказался от экспорта "коньяка" и "шампанского", несмотря на ассоциацию с ЕС

Франция: между США и Ираном происходит то, чего мы опасались

ЕС отреагировал на решение Турции о направлении войск в Ливию

Иран обещает США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего






Президент Европейского совета: существует риск вспышки насилия на всем Ближнем Востоке

Пятница, 3 января 2020, 13:37

Виток насилия, провокаций и мести в Ираке должен прекратиться, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Соответствующее заявление, опубликованное 3 января, есть в распоряжении "Европейской правды".

"Виток насилия, провокаций и мести, свидетелями которого мы стали в Ираке в течение последних нескольких недель, должен прекратиться. Дальнейшей эскалации следует избегать любой ценой", - заявил Мишель, подчеркнув: Ирак остается "очень хрупкой" страной.

"Слишком много оружия и слишком много группировок замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни граждан Ирака", - считает президент Европейского совета.

Читайте также
Конгресс США разделился в реакции на убийство ведущего иранского генерала

По его словам, "риск заключается в общей вспышке насилия во всем регионе и усилении теневых террористических сил, которые процветают во времена религиозной и националистической напряженности".

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран Ближний Восток
powered by lun.ua