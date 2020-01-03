Президент Европейского совета: существует риск вспышки насилия на всем Ближнем Востоке

Виток насилия, провокаций и мести в Ираке должен прекратиться, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Соответствующее заявление, опубликованное 3 января, есть в распоряжении "Европейской правды".

"Виток насилия, провокаций и мести, свидетелями которого мы стали в Ираке в течение последних нескольких недель, должен прекратиться. Дальнейшей эскалации следует избегать любой ценой", - заявил Мишель, подчеркнув: Ирак остается "очень хрупкой" страной.

"Слишком много оружия и слишком много группировок замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни граждан Ирака", - считает президент Европейского совета.

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По его словам, "риск заключается в общей вспышке насилия во всем регионе и усилении теневых террористических сил, которые процветают во времена религиозной и националистической напряженности".

3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.

Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.