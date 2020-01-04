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Трамп: США вбили іранського генерала, щоб зупинити війну, а не розпочати її

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Трамп: США вбили іранського генерала, щоб зупинити війну, а не розпочати її

Субота, 4 січня 2020, 10:26

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вбили провідного командувача Ірану Касема Сулеймані "щоб зупинити війну, а не почати її".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Трамп сказав, що "царство терору" Сулеймані "закінчилося" після удару по аеропорту Багдад в п'ятницю.

Виступаючи на пресконференції у Флориді Трамп сказав про п'ятничну атаку: "Військові Сполучених Штатів завдали бездоганний точний удар, який убив терориста номер один Кассема Сулеймані."

"Сулеймані задумував неминучі і зловісні напади на американських дипломатів і військових, але ми впіймали його на місці злочину і знищили" – заявив президент США.

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Сулеймані очолював операції Ірану на Близькому Сході в якості лідера елітних сил "Кудс". Іран присягнувся "жорстоко помститися" за його смерть.

Це вбивство ознаменувало собою серйозну ескалацію напруженості у відносинах між Іраном і США.

Американські офіційні особи заявили, що в якості запобіжного заходу на Близький Схід будуть направлені ще 3000 військовослужбовців.

Тим часом іракське державне телебачення повідомило, що через 24 години після вбивства Сулеймані в країні був завданий ще один удар.

Представник американських військових заперечив, що відповідальність за це несе очолювана американцями коаліція, яка веде бойові дії в регіоні.

Пізніше в армії Іраку спростували дані про новий удар у регіоні.

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Близький Схід Трамп
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