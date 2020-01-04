Трамп запланував атаку проти іранського командувача в кінці грудня – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запланував планував вбивство глави спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані після атаки на американську військову базу в Іраку в кінці грудня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Рішення президента США про напад на главу елітних сил "Кудс" було прийняте швидко, після того як 27 грудня внаслідок ракетного удару підтримуваних Іраном ополченців по американській базі в Іраку загинув американський контрактник. Незабаром після нападу Трамп наказав невеликій кількості своїх старших помічників почати планувати удар по іранському генералу.

Адміністрація Трампа нещодавно попросила Францію та інших союзників застерегти Тегеран від вбивства американців, за словами одного зі співрозмовників агентства. Однак червона лінія була перетнута.

Трамп доручив консультанту з національної безпеки Роберту О Брайєну, держсекретареві Майку Помпео і віцепрезиденту Майку Пенсу розробити план авіаудару по іранському генералу.

Команда використовувала захищені лінії зв'язку, щоб неодноразово обговорювати удар. Іншим співробітникам Білого дому про майбутню операцію не було відомо нічого. У четвер літак з флоту Білого дому був відправлений до Каліфорнії, щоб переправити О Брайена в Палм-Біч, щоб він був з Трампом, коли розгорнеться атака.

Відзначається, що американські військові не стежили безпосередньо за главою "Кудс". Рішення про авіаудар лідер США прийняв після інформації розвідки про те, що Сулеймані знаходиться в аеропорту Багдада.

Інші джерела повідомляють, що Трамп точно знав час прильоту генерала в іракську столицю і відстежував його маршрут.

Як повідомлялося, Іран пообіцяв США нищівну помсту за вбивство провідного командувача.

В Ірані заявили, що Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня загинули під час обстрілу з американських вертольотів їхнього автомобіля у аеропорту Багдада.