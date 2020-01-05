Трамп пригрозил ударить по 52 мишеням Ирана в случае атаки против США
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент написал в своем Twitter.
"Пусть это послужит предупреждением: если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, мы выбрали 52 иранские мишени (они символизируют 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад), некоторые из них очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры" , - написал Дональд Трамп.
"Мы очень быстро и очень сильно ударим по Ирану и этим мишеням. США больше не потерпят угроз!", - добавил Трамп.
Говоря о 52 заложниках, Трамп имел в виду кризис в посольстве США в Тегеране в 1979 году. Тогда группа иранских мятежников захватила десятки заложников в дипведомстве. 52 были освобождены в 1981 году.
Трам также отметил, что в Иране не скрывая обсуждают пути мести за авиаудар США, в результате которого в Ираке погиб командующий иранских сил "Кудс" Касем Сулеймани. По словам Трампа, генерал Сулеймани несет ответственность за гибель многих людей, включая американцев.
В отдельном твите Трамп пригрозил применить против Тегерана новые виды оружия, которые обошлись США в $2 трлн.
"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые крупные и, безусловно, лучшие в мире. Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы вышлем им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования ... без колебаний!" - написал он.
3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.