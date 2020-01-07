США відмовили у візі іранському міністру, який мав виступити в ООН - ЗМІ

США відмовилися видавати візу міністру закордонних справ Ірану Мохаммаду Джаваду Заріфу. Він мав летіти на засідання Ради Безпеки ООН, щоб взяти участь у дискусіях щодо загибелі генерала Касема Сулеймані.

Як повідомляє "Європейська правда", про відмову у візі голові іранської дипломатії пише Reuters, посилаючись на заяву неназваного американського чиновника.

За даними агенції, Заріф подав заяву на отримання візи кілька тижнів тому, ще до смерті Сулеймані.

За даними співрозмовника агентства, офіційний офіс Трампа заявив генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерресу, що США не дозволять іранському міністру в'їхати в країну.

Виступ Мохаммада Джавада Заріфа був запланований на 9 січня. При цьому конвенція 1947 року зобов'язує США впускати в країну всіх посадових осіб, що прямують до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, Іран зняв з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США. Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас, офіційне урядове повідомлення про це не каже. Уряд також пише, що планує продовжити співпрацю з МАГАТЕ.

Як повідомлялося, це рішення ухвалене на фоні значного загострення у відносинах США та Ірану. Раніше цими вихідними Трамп пригрозив вдарити по 52 мішенях Ірану у разі атаки проти США.

Загострення у відносинах почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.