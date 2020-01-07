США отказали в визе иранскому министру, который должен был выступить в ООН - СМИ

США отказались выдавать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. Он должен был лететь на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы принять участие в дискуссиях о смерти генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает "Европейская правда", об отказе в визе главе иранской дипломатии пишет Reuters со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

По данным агентства, Зариф подал заявление на получение визы несколько недель назад, еще до смерти Сулеймани.

По данным собеседника агентства, офис Трампа заявил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерресу, что США не позволят иранскому министру въехать в страну.

Выступление Мохаммада Джавада Зарифа был запланирован на 9 января. При этом конвенция 1947 года обязывает США впускать в страну всех должностных лиц, направляющихся в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Напомним, Иран снял с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США.

Технически снятие этих ограничений означает, что Иран также может идти к производству высокообогащенного урана для ядерного оружия. В то же время, официальное правительственное сообщение об этом не говорит. Правительство также пишет, что планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ.

Как сообщалось, это решение принято на фоне значительного обострения в отношениях США и Ирана. Ранее на эти выходных Трамп пригрозил нанести ударить по 52 целям в Иране в случае атаки против США.

Обострение в отношениях началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.

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