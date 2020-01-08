Авіакомпанії припиняють польоти над Іраном та Іраком

Комерційні авіакомпанії в середу перенаправляють свої рейси на Близький Схід, щоб уникнути повітряного простору Ірану та Іраку після авіакатастрофи літака МАУ та напруженості між Тегераном та Вашингтоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Авіакомпанія Air France заявила, що припинила всі рейси над повітряним простором Ірану та Іраку на невизначений термін.

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Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування рейсу з Франкфурта до Тегерана в середу та ще одного рейсу в іракський Ербіль у суботу, зважаючи на ситуацію, що склалася. Її дочірня компанія Austrian Airlines також скасувала рейс в Ербіль, однак рейс до Тегерану наразі не скасувала Примітно, що літаки цих двох компаній минулої ночі вилетіли з Тегерану незадовго до рейсу МАУ (детальніше в новині Літаки сідали та злітали в Тегерані перед та після лайнера МАУ)

Федеральне управління авіації США в ніч на понеділок заборонило цивільним літакам літати в районах повітряного простору Ірану, Іраку та деяких країн Перської затоки.

Австралійський перевізник Qantas заявив, що змінює маршруту свого рейсу Лондон-Перт, щоб уникнути повітряного простору Ірану та Іраку до подальшого повідомлення. Більш тривалий маршрут означає, що літакам Qantas доведеться перевозити менше пасажирів і витрачати більше пального, щоб залишатися у повітрі додаткові 40 - 50 хвилин.

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Польоти в Багдад зупинили компанії Emirates і Flydubai.

Malaysia Airlines заявила, що "через останні події" її літаки уникатимуть іранського повітряного простору.

Авіакомпанія Singapore Airlines також заявила, що її рейси до Європи будуть перенаправлені, щоб уникнути прольоту над Іраном.

Російське авіаційне агентство "Росавіація" також видало офіційну рекомендацію всім російським авіакомпаніям уникати польотів над Іраном, Іраком, Перською затокою та Оманською затокою "через існуючі ризики для безпеки міжнародних цивільних рейсів".