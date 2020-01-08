Авиакомпании прекращают полеты над Ираном и Ираком

Коммерческие авиакомпании в среду перенаправляют свои рейсы на Ближний Восток, чтобы избежать воздушного пространства Ирана и Ирака после авиакатастрофы самолета МАУ и напряженности между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Авиакомпания Air France заявила, что прекратила все рейсы над воздушным пространством Ирана и Ирака на неопределенный срок.

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Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене рейса из Франкфурта в Тегеран в среду и еще одного рейса в иракский Эрбиль в субботу, несмотря на сложившуюся ситуацию. Ее дочерняя компания Austrian Airlines также отменила рейс в Эрбиль, однако рейс в Тегеран не отменила Примечательно, что самолеты этих двух компаний минувшей ночью вылетели из Тегерана незадолго до рейса МАУ (подробнее в новости Самолеты садились и взлетали в Тегеране перед и после лайнера МАУ).

Федеральное управление авиации США в ночь на понедельник запретило гражданским самолетам летать в районах воздушного пространства Ирана, Ирака и некоторых стран Персидского залива.

Австралийский перевозчик Qantas заявил, что меняет маршрут своего рейса Лондон-Перт, чтобы избежать воздушного пространства Ирана и Ирака, до дальнейшего уведомления. Более длинный маршрут означает, что самолетам Qantas придется перевозить меньше пассажиров и тратить больше топлива, чтобы оставаться в воздухе дополнительные 40 - 50 минут.

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Полеты в Багдад остановили компании Emirates и Flydubai.

Malaysia Airlines заявила, что "из-за последних событий" ее самолеты будут избегать иранского воздушного пространства.

Авиакомпания Singapore Airlines также заявила, что ее рейсы в Европу будут перенаправлены, чтобы избежать пролета над Ираном.

Российское авиационное агентство "Росавиация" также выдало официальное рекомендацию всем российским авиакомпаниям избегать полетов над Ираном, Ираком, Персидским заливом и Оманского залива "через существующие риски для безопасности международных гражданских рейсов".