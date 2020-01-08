Літаки сідали та злітали в Тегерані перед та після лайнера МАУ, польоти не обмежували

Незадовго до відправлення українського авіалайнера, а також невдовзі після нього в аеропорту імені Хомейні в столиці Ірані сідали та злітали літаки міжнародних, у тому числі європейських авіакомпаній.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на дані про виконані польоти, надані аеропортом.

Борт МАУ вилетів з аеропорту зі значною затримкою, причина якої не уточнюється. Час зльоту зафіксований як 06:12 ранку замість планового часу 05:15. Варто зауважити, що саме у час затримки відбулася ракетна атака Ірану на авіабазу, що використовується США. Однак цивільні авіакомпанії не були про це повідомлені, а запуск ракет відбувався за межами держави, у сусідньому Іраку.

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Небо над Іраном на час катастрофи не було закрите – низка міжнародних авіаліній здійснювали вильоти та посадку в аеропорту Тегерану.

Так, у проміжок з 3 до 4 ночі в Тегерані приземлилися літаки трьох турецьких компаній (Turkish Airlines, Pegasus та AtlasGlobal) і Qatar Airlines, а о 5:35 сів ще один літак Turkish Airlines зі Стамбула.

Західні авіакомпанії, що мають сполучення з головним аеропортом Ірану, тієї ночі також виконували перельоти. О 2:43 ночі з Тегерана вилетів рейс Lufthansa до Франкфурта, о 4:23 (із 40-хвилинною затримкою) – рейс Austrian до Відня. З 5.00 до 5:20 відбулося три вильоти турецьких та катарської авіакомпанії.

Лише у середу вдень, після катастрофи українського авіалайнера, Lufthansa повідомила про скасування рейсу Франкфурт-Тегеран. Austrian наразі про таке рішення не повідомляла. За даними аеропорту Відня, рейс Відень-Тегеран готується до відправлення, його виліт затриманий на 6 годин, але наразі не скасований. Як відомо, про скасування рейсів Київ-Тегеран на невизначений період повідомила також МАУ. Від інших іноземних компаній, що літають до Тегерана, інформації про скасування рейсів не надходило

Водночас, велика кількість міжнародних перевізників, що до того не мали рейсів до Тегерана, після обстрілів американської бази у середу вночі оголосили, що облітатимуть повітряний простір як Ірану, так і Іраку.

Як повідомляла "Європейська правда" в катастрофі літака МАУ загинуло 176 осіб, жертвами стали громадяни 7 країн.

Спершу посольство України виключило теракт як можливу причину катастрофи в Ірані, але невдовзі видалило цю новину.