Авіакатастрофа МАУ: іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців

Іранське агентство новин ISNA опублікувало список загиблих в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном. Про це повідомляє "Українська правда". На борту літака Boeing 787-800 перебували 11 громадян України – 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. Члени екіпажу: Сергій Хоменко, Катерина Статник, Марія Микитюк, Валерія Овчарук, Володимир Гапоненко, Юлія Сологуб, Олексій Наумкін, Ігор Матков, Денис Лихно. Пасажири: Олена Малахова і Ольга Кобюк. Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція. В літаку перебували 11 громадян України: 2 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загалом в катастрофі загинули громадяни 7 країн. Дивіться також відео падіння літака МАУ в Ірані.

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