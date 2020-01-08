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Авіакатастрофа МАУ: іранські ЗМІ опублікували імена загиблих українців

Середа, 8 січня 2020, 12:13

Іранське агентство новин ISNA опублікувало список загиблих в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном.

Про це повідомляє "Українська правда".

На борту літака Boeing 787-800 перебували 11 громадян України – 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Члени екіпажу: Сергій Хоменко, Катерина Статник, Марія Микитюк, Валерія Овчарук, Володимир Гапоненко, Юлія Сологуб, Олексій Наумкін, Ігор Матков, Денис Лихно.

Пасажири: Олена Малахова і Ольга Кобюк.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

В літаку перебували 11 громадян України: 2 пасажирів і 9 членів екіпажу. Загалом в катастрофі загинули громадяни 7 країн.

Дивіться також відео падіння літака МАУ в Ірані.

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