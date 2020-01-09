Палата представників США голосуватиме щодо повноважень Трампа у використанні сили проти Ірану

Палата представників Конгресу США 9 січня проведе голосування щодо резолюції, яка обмежує президента Дональда Трампа у використанні військової сили проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті спікера Палати Ненсі Пелосі.

"Сьогодні, відповідно до нашого обов'язку забезпечити безпеку наших громадян, Палата представників рухається вперед з резолюцією, яка обмежує військові дії президента проти Ірану. Резолюція буде відправлена ​​в процедурний комітет сьогодні ввечері, а завтра (9 січня) буде винесена на голосування всієї палати", - заявила Пелосі в середу ввечері.

Вона заявила, що конгресмени серйозно стурбовані рішенням адміністрації президента США взяти участь у військових діях проти Ірану і відсутністю подальшої стратегії.

"Наші побоювання не були розвіяні сьогоднішнім брифінгом адміністрації (щодо операції проти командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, - ред.)", - зазначила Пелосі.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані 8 січня, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Ввечері 8 січня Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.

Однак, Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном і лише заявив, що заявив, що проситиме про більш активну участь НАТО у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну"