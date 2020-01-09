Палата представителей США будет голосовать о полномочиях Трампа в использовании силы против Ирана

Палата представителей Конгресса США 9 января проведет голосование по резолюции, которая ограничивает президента Дональда Трампа в использовании военной силы против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте спикера Палаты Нэнси Пелоси.

"Сегодня, согласно нашей обязанности обеспечить безопасность наших граждан, Палата представителей продвигает резолюцию, которая ограничивает военные действия президента против Ирана. Резолюция будет отправлена ​​в процедурный комитет сегодня вечером, а завтра (9 января) будет вынесена на голосование всей палаты", - заявила Пелоси в среду вечером.

Она заявила, что конгрессмены серьезно обеспокоены решением администрации президента США принять участие в военных действиях против Ирана и отсутствием дальнейшей стратегии.

"Наши опасения не были развеяны сегодняшним брифингом администрации (относительно операции против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. - Ред.)", - отметила Пелоси.

Напомним, две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы в ночь на 8 января, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет новые санкции против Ирана в ответ на его дестабилизирующее поведение.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".