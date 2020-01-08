Трамп не став іти на загострення з Іраном попри напад на бази в Іраку

Президент США Дональд Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном попри атаку на бази в Іраку, де розміщений американський контингент.

Це випливає з його заяви після ракетних ударів Ірану по американських базах в Іраку, повідомляє "Європейська правда".

Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

Фактично, єдиною відповіддю на удари Ірану стануть анонсовані Трампом жорсткі економічні санкції, які триватимуть доти, поки Іран не змінить свою поведінку.

При цьому суть санкцій президент США не уточнив.

Трамп також закликав учасників ядерної угоди з Іраном відмовитися від неї, як це зробили США і разом працювати над новою угодою.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб укласти угоду з Іраном, яка зробить світ більш безпечним і мирним місцем", - сказав він.

Окрм того, президент США заявив, що проситиме про більш активну участь НАТО у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.

Він наголосив на значній військовій потузі США, зазначивши, що Вашингтон не хотів би давати їй хід.

"Поки я є американським президентом, Іран не матиме ядерної зброї" - наголосив водночас Дональд Трамп.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.