Орбан хоче, щоб позиція ЄС щодо Ірану була ближчою до Ізраїлю і США

Угорщина хотіла б, щоб позиція ЄС щодо конфлікту між США та Іраном була ближчою до позиції Ізраїлю та США.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index, про це у четвер на пресконференції заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Відповідаючи на питання журналістів, Орбан сказав, що позиція ЄС щодо Ірану "не є зрозумілою".

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"Я хотів би, щоб європейська позиція, яка не є зрозумілою в цьому іранському питанні, була орієнтована на ізраїльсько-американську позицію", - сказав Орбан.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуть у п'ятницю в Брюсселі, щоб обговорити іранську кризу, яка загострилась після убивства іранського генерала Сулеймані та іранської ракетної атаки по базах в Іраку.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані 8 січня, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Ввечері 8 січня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запровадить нові санкції проти Ірану у відповідь на його дестабілізуючу поведінку.

Однак, Трамп не став іти на військову ескалацію з Іраном і лише заявив, що заявив, що проситиме про більш активну участь НАТО у врегулюванні ситуації на Близькому Сході.