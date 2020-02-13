Комиссар ЕС рассказал о встрече с Зеленским: меньшинства обеспокоены украинскими законами

По мнению Европейской комиссии, законы Украины должны удовлетворять этнические меньшинства, на которых они влияют, заявил в среду европейский комиссар по вопросам расширения и соседства, подытоживая свой двухдневный визит в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

Оливер Вархейи заявил, что встретился с руководителями венгерского, румынского и болгарского меньшинств, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Вархейи, Зеленский готов урегулировать споры вокруг соответствующих законов.

Лидеры меньшинств выразили обеспокоенность языковыми положениями закона об образовании 2017 года, языковым законом, который вступил в силу прошлым летом, и законом о полном общем среднем образовании, принятым в прошлом месяце, заявил еврокомиссар.

"Это чувствительный вопрос, который должны решить как венгерское, так и украинское правительство", - сказал Вархейи, добавив, что "процесс начался".

Читайте также ЕС не изменит политику санкций по РФ без прогресса в Минском процессе - еврокомиссар

"Мы со своей стороны хотели бы поддержать этот процесс с надеждой на успех, но самое важное - найти решение, удовлетворительное для меньшинств", - сказал комиссар.

Он сообщил, что в ходе разговора охватил несколько конкретных вопросов, в частности проекты экономического и инфраструктурного развития.

Они также обсудили планы по увеличению инвестиций и содействие использованию возобновляемой энергии, сказал европейский чиновник, пообещав поддержку ЕС для Украины.

Вархейи отметил, что он также встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, и они договорились тесно сотрудничать в будущем.

Комиссар сообщил, что также возложил венок к мемориалу жертвам протестов 2014 года на Майдане в Киеве.

В Киеве Вархейи заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС планирует основываться на оценке представителей меньшинств.

Читайте подробнее в статье: "Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии".