Комиссар ЕС рассказал о встрече с Зеленским: меньшинства обеспокоены украинскими законами
По мнению Европейской комиссии, законы Украины должны удовлетворять этнические меньшинства, на которых они влияют, заявил в среду европейский комиссар по вопросам расширения и соседства, подытоживая свой двухдневный визит в Украину.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.
Оливер Вархейи заявил, что встретился с руководителями венгерского, румынского и болгарского меньшинств, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Вархейи, Зеленский готов урегулировать споры вокруг соответствующих законов.
Лидеры меньшинств выразили обеспокоенность языковыми положениями закона об образовании 2017 года, языковым законом, который вступил в силу прошлым летом, и законом о полном общем среднем образовании, принятым в прошлом месяце, заявил еврокомиссар.
"Это чувствительный вопрос, который должны решить как венгерское, так и украинское правительство", - сказал Вархейи, добавив, что "процесс начался".
"Мы со своей стороны хотели бы поддержать этот процесс с надеждой на успех, но самое важное - найти решение, удовлетворительное для меньшинств", - сказал комиссар.
Он сообщил, что в ходе разговора охватил несколько конкретных вопросов, в частности проекты экономического и инфраструктурного развития.
Они также обсудили планы по увеличению инвестиций и содействие использованию возобновляемой энергии, сказал европейский чиновник, пообещав поддержку ЕС для Украины.
Вархейи отметил, что он также встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, и они договорились тесно сотрудничать в будущем.
Комиссар сообщил, что также возложил венок к мемориалу жертвам протестов 2014 года на Майдане в Киеве.
В Киеве Вархейи заявил, что в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС планирует основываться на оценке представителей меньшинств.
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