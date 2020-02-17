16 лютого парламент Північної Македонії саморозпустився, створивши умови для проведення дострокових виборів 12 квітня, як було домовлено раніше.

За це рішення проголосували 108 з 120 членів законодавчого органу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Слободна Европа".

Перед голосуванням голова парламенту Північної Македонії Талат Джафері підписав рішення про проведення 12 квітня дострокових виборів.

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Колишній уряд на чолі з Зораном Заєвим пішов в відставку 3 січня. Заєв оголосив про дострокові вибори, вказавши на своє "розчарування та обурення" у зв'язку з тим, що ЄС у жовтні не призначив дату початку переговорів про приєднання Скоп'є, незважаючи на угоду з Грецією щодо перейменування. Проти призначення дати виступили Франція, Нідерланди і Данія.

Після цього голова МЗС Північної Македонії Нікола Дімітров заявив, що Скоп'є прагне, щоб його заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії.

11 лютого парламент країни ратифікував угоду про вступ Північної Македонії в НАТО.