ЄС відмовився почати переговори про вступ Північної Македонії та Албанії

Саміт ЄС не зміг погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією – єврокомісар попереджає про ризики серйозних наслідків для регіону Західних Балкан.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства ЄС Йоганнес Ган повідомив, що лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі "не змогли виконати своє зобов’язання" розпочати переговори про вступ зі Скоп’є та Тираною.

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"Це викликає надзвичайне розчарування. Тепер країни-члени повинні пояснити, наскільки серйозна їхня прихильність інтеграції Західних Балкан", - написав Ган у своєму Twitter.

Він зазначив, що відмова від визнання прогресу, якого досягли обидві країни, матиме негативні наслідки, в тому числі ризик дестабілізації на Західних Балканах, що матиме великий вплив на сам Євросоюз.

"Тепер ми зобов'язані підтримувати країни, громадяни яких справедливо розчаровані. Інтеграція Західних Балкан в ЄС є і залишається важливою стратегічною політикою в наших спільних інтересах", - додав єврокомісар Ган.

Як повідомлялося, Франція, а також Данія та Нідерланди опираються відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.

Париж каже, що перед Євросоюзом зараз занадто багато викликів, аби дозволити приєднання цих двох балканських держав. Серед викликів - запланований Brexit, зростання Китаю, російська загроза та міграція. Франція хоче, щоб Єврокомісія глибоко реформувала спосіб ведення переговорів про приєднання.

Зараз у ЄС розглядають можливість перенести відкриття переговорів до квітня 2020 року або на оголошений саміт ЄС-Західні Балкани в Загребі наступного травня.