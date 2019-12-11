Північна Македонія йтиме в ЄС окремо від Албанії - МЗС

Північна Македонія прагне, щоб її заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії.

Про це заявив голова МЗС Північної Македонії Нікола Дімітров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг, попри обіцянки, погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією. Цьому опиралися Франція, а також Данія та Нідерланди.

"Я думаю, що навіть якщо одна з наших двох країн досягне успіху, то це буде добра новина для всього регіону. Звичайно, ми залишаємося добрими сусідами і поважаємо прагнення Албанії увійти в ЄС. Але нам усім потрібно працювати над створенням позитивної динаміки в даному процесі. Якщо не виходить діяти в тандемі, то, напевно, краще нам спробувати сили самостійно", - сказав міністр.

Північна Македонія могла б отримати вигоду, якби країни-члени погодилися відділити її від Албанії у цьому питанні.

І Італія, і Німеччина виступали за відкриття переговорів, однак протидіяли розділенню заявок, що не допомагає Скоп'є.

"У нас просто немає іншої альтернативи. Так чи інакше ми потрапимо в ЄС, я в цьому впевнений. Але цей шлях був би легшим, якби у нас були друзі в Єврокомісії, а також необхідні інструменти впливу", - зазначив міністр.

Очікується, що питання відкриття переговорів розглянуть на саміті ЄС-Західні Балкани в Загребі в травні 2020 року. Водночас Франція наполягає на невідкладній реформі моделі розширення ЄС.