16 февраля парламент Северной Македонии самораспустился, создав условия для проведения досрочных выборов 12 апреля, как было договорено ранее.

За это решение проголосовало 108 из 120 членов законодательного органа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Слободна Европа".

Перед голосованием председатель парламента Северной Македонии Талат Джафери подписал решение о проведении 12 апреля досрочных выборов.

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Прежнее правительство во главе с Зораном Заевым ушло в отставку 3 января. Заев объявил о досрочных выборах, отметив свое "разочарование и возмущение" в связи с тем, что ЕС в октябре не назначил дату начала переговоров о присоединении Скопье, несмотря на соглашение с Грецией о переименовании. Против назначения даты выступили Франция, Нидерланды и Дания.

После этого глава МИД Северной Македонии Никола Димитров заявил, что Скопье хочет, чтобы его заявку на вступление в ЕС рассматривали отдельно от заявки Албании.

11 февраля парламент страны ратифицировал соглашение о вступлении Северной Македонии в НАТО.