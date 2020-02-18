Болтон попередив про можливу "цензуру" його мемуарів щодо України

Колишній радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон попередив, що адміністрація Трампа може заблокувати його спогад, який описує його контакти з президентом щодо України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Я сподіваюся, що це не заборонили", - заявив Болтон в понеділок. "Це намагання написати історію, і я зробив це найкращим чином. Ми побачимо, що вийде з-під цензури".

Болтон додав пізніше: "В рукописі я розповідаю речі про те, що він казав мені", посилаючись на Трампа. "Я сподіваюся, що вони стануть загальнодоступними колись. Він твітить, але я не можу про це говорити. Наскільки це справедливо?"

Адміністрація Трампа вже висловлювала занепокоєння, що рукопис розкриває таємну інформацію.

New York Times писала, що Болтон має намір опублікувати мемуари, в яких стверджується, що президент прямо заявив, що хоче пов'язати безпекову допомогу Україні з розслідуванням стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина, Хантера.

Матеріал посилив тиск на республіканців Сенату, від яких вимагали викликати свідків у судовому процесі, і підірвав твердження Білого дому, що Трамп ніколи не прагнув прямо обумовити американську військову допомогу Україні послугою взамін.

Але Трамп спростував звинувачення - твітнувши, що ця новина з'явилася лише тому, що Болтон хоче "продати книгу", - а республіканці Сенату остаточно проголосували проти виклику Болтона чи інших свідків перед голосуванням з виправдання президента.

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На заході в понеділок Болтона запитали, чи погоджується він з тим, що Трамп характеризує свою телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським як "ідеальну". Болтон відповів: "Вам сподобається розділ 14".

Але Болтон дав зрозуміти, що його книга охоплює більше, ніж Україну.

"Є частини рукопису, які стосуються України", - сказав він. "Я вважаю, що це як пудра на пломбірі, тобто з точки зору того, що є в книзі".

Рукопис Болтона також стверджує, що держсекретар Майк Помпео приватно визнав, що мав мало довіри до заяв Руді Джуліані (адвоката Трампа), що колишній посол США в Україні Марі Йованович була корумпованою.

Як відомо, на відкликанні Йованович у листуванні з Левом Парнасом, соратником особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, наполягав колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Болтон також писав, що повідомив генпрокурору Вільяму Барру про те, що президент згадав про нього під час розмови з українським президентом. Міністерство юстиції спростовувало, що Барр знав, що Трамп запропонував українцям координувати свої розслідування з генпрокурором.