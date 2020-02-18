Болтон предупредил о возможной "цензуре" его мемуаров об Украине

Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон предупредил, что администрация Трампа может заблокировать его воспоминания, которые описывают его контакты с президентом по вопросу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Я надеюсь, что это не запретили", - заявил Болтон в понедельник. "Это попытка написать историю, и я сделал это наилучшим образом. Мы увидим, что выйдет из-под цензуры".

Болтон добавил позже: "В рукописи я рассказываю вещи о том, что он говорил мне", имея в виду Трампа. "Я надеюсь, что когда-нибудь они станут общедоступными. Он твитит, но я не могу об этом говорить. Насколько это справедливо?"

Администрация Трампа уже выражала беспокойство, что рукопись раскрывает секретную информацию.

New York Times писала, что Болтон намерен опубликовать мемуары, в которых утверждается: президент прямо заявил, что хочет связать оборонную помощь Украине с расследованием в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, Хантера.

Материал усилил давление на республиканцев в Сенате, от которых требовали вызвать свидетелей в судебном процессе, и подорвал утверждение Белого дома, что Трамп никогда не стремился прямо оговорить, что американская военная помощь Украине станет услугой за услугу.

Но Трамп опроверг обвинения, написав в твиттере, что эта новость появилась только потому, что Болтон хочет "продать книгу", а республиканцы Сената окончательно проголосовали против вызова Болтона или других свидетелей перед голосованием, оправдавшим президента.

На мероприятии в понедельник Болтона спросили, согласен ли он с тем, что Трамп характеризует свою телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским как "идеальную". Болтон ответил: "Вам понравится глава 14".

Но Болтон дал понять, что его книга охватывает больше, чем тема Украины.

"Есть части рукописи, касающиеся Украины", - сказал он. "Я считаю, что это как пудра на пломбире, с точки зрения того, что есть в книге".

Рукопись Болтона также утверждает, что госсекретарь Майк Помпео в личной беседе признал, что у него мало доверия к заявлениям Руди Джулиани (адвоката Трампа) о том, что бывший посол США в Украине Мари Йованович была коррумпированной.

Как известно, на отзыве Йованович в переписке со Львом Парнасом, соратником личного адвоката Трампа Руди Джулиани, настаивал бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Болтон также писал, что сообщил генпрокурору Уильяму Барру о том, что президент упомянул его во время разговора с украинским президентом. Министерство юстиции опровергало, что Барр знал, что Трамп предложил Украине координировать свои расследования с генпрокурором.