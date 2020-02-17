США не призначатимуть спецпредставника з питань Донбасу - експосол

Сполучені Штати не призначатимуть спеціального представника з питань Донбасу.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо НВ" колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє "Європейська правда".

"Наскільки я знаю, (Білий дім - Ред.) вирішив не шукати заміну (ексспецпредставникові Вашингтона з питань України Курту Волкеру. - Ред.), не буде нового надзвичайного посла саме для цієї справи - не щодо України, а з питань Донбасу", - сказав дипломат.

Колишній посол зазначив, що зараз з питань України Держдеп представляють в.о. помічника держсекретаря США з міжнародних відносин з Європою й Євразією Філіп Рікер, а також його заступник Джордж Кент.

Нагадаємо, під час візиту до Києва державного секретаря США Майка Помпео 31 січня президент України Володимир Зеленський закликав американську сторону призначити спецпредставника замість Курта Волкера, який наприкінці вересня подав у відставку.

Голова МЗС України Вадим Пристайко у грудні уточнив, що "обговорювалися різні варіанти реалізації цього побажання української сторони".