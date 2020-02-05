Зеленський 7-8 лютого відвідає Італію, Ватикан і зустрінеться з Папою

Президент України Володимир Зеленський 7-8 лютого здійснить офіційні візити до Італії і Ватикану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час візиту до Італії заплановані зустрічі Зеленського з президентом Серджо Маттареллою та прем’єр-міністром Джузеппе Конте.

8 лютого президент України зустрінеться у Ватикані з Папою римським Франциском.

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Також програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Пола Річарда Галлахера.

Нагадаємо, 24 вересня президент Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в кулуарах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський закликав вкладати кошти в українську інфраструктуру, зокрема порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні.

Окремо було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Також під час зустрічі обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії.

5 грудня голова МЗС України Вадим Пристайко зустрівся із секретарем з міждержавних відносин Ватикану Полом Річардом Галлахером. Сторони обговорили, зокрема, можливості подальшого залучення гуманітарної допомоги Ватикану Україні та взаємодію у питанні звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України.