Зеленский 7-8 февраля посетит Италию, Ватикан и встретится с Папой

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 февраля совершит официальные визиты в Италию и Ватикан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время визита в Италию запланированы встречи Зеленского с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

8 февраля президент Украины встретится в Ватикане с Папой римским Франциском.

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Также программой визита предусмотрены встречи Зеленского с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Пола Ричарда Галлахера.

Напомним, 24 сентября президент Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский призвал вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, в частности порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Также во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России.

5 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко встретился с секретарем по межгосударственных отношений Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили, в частности, возможности дальнейшего предоставления гуманитарной помощи Ватикана Украине и взаимодействия в вопросе освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины.