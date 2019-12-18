У Італії найбільше серед країн ЄС довгострокових мігрантів з України – Євростат

У Італії найбільше серед країн ЄС мігрантів з України, які станом на 31 грудня 2018 року мали дозвіл на проживання тривалістю рік і більше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Євростату.

Загалом на 31 грудня 2018 року дозволи на проживання в країнах ЄС і Шенгенської зони тривалістю один рік і більше мали 913 936 громадян України.

У Італії довгострокові дозволи мали 230 тисяч українців, у Польщі – 157 тисяч, Чехії - 129 тисяч, Німеччині - 116 тисяч, Іспанії - 91 тисяча, Португалії - 28 тисяч, Угорщині - 24 тисячі, Словаччині - 21 тисяча, Греції - 19 тисяч. Найменше таких дозволів українці мали в Ліхтенштейні (51) та Ісландії (152).

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Переважно довгострокові дозволи Італія видала українцям з метою оплачуваної діяльності та із сімейних причин, що склало понад 90% від загальної кількості.

Водночас на кінець 2018 року найбільше дозволів на проживання тривалістю від 6 до 11 місяців громадяни України мали у Польщі – 239 тисяч. З них 30 тисяч були видані з метою освіти, 158 тисяч – оплачуваної діяльності, ще 50 тисяч – з інших причин.

У Німеччині таких дозволів мали понад 4 тисячі українців, у Італії - майже 3 тисячі, Австрії - 2,7 тисячі та Чехії - 2 тисячі.

Нагадаємо, в уряді 18 грудня заявили, що з 2010 року за кордоном залишилося майже 4 мільйони українців.