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Україна і Ватикан домовилися активізувати співпрацю

Четвер, 5 грудня 2019, 14:54

У рамках участі делегації України у 26-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ голова зовнішньополітичного відомства України Вадим Пристайко зустрівся із секретарем з міждержавних відносин Ватикану Полом Річардом Галлахером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.

"У ході зустрічі Вадим Пристайко висловив вдячність за солідарність Ватикану і особисто Папи Франциска з Україною та допомогу у той час, коли наша держава протистоїть збройній агресії Росії. Сторони підтвердили спільну налаштованість активізувати двосторонній діалог, обговорили взаємодію у питанні звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України", - розповіли в МЗС.

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Також сторони обговорили можливості подальшого залучення гуманітарної допомоги Ватикану Україні.

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МЗС Пристайко
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