США завдали авіаударів по іранським угрупованням в Іраку

Сполучені Штати заявили, що в четвер здійснили серію високоточних повітряних ударів проти підтримуваного Іраном угруповання в Іраку, яке вони звинувачують в ракетній атаці на військову базу в середу, в якій загинули один британський та два американських солдати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пентагон заявив, що ударів завдали по п'яти складах озброєння, якими користувались бойовики "Катаїб Хезболла", зокрема по сховищах, де містилося озброєння, яке використовували в минулих атаках на коаліційні війська під проводом США.

Іракські релігійні органи влади в п'ятницю заявили, що американський авіаудар влучив по аеропорту, що перебував у будівництві, у священному шиїтському мусульманському місті Кербала. За їхніми даними, загинув будівельник.

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"Цей аеропорт повністю цивільний, будівництво контролює мечеть імама Хуесіна за погодженням з декількома іракськими компаніями, а виконують його цивільні іракські працівники", - сказано в повідомленні. "Святиня імама Хусейна засуджує цей необґрунтований і кричущий напад".

Напередодні турецькі ЗМІ повідомили, що в результаті повітряного удару коаліції в Сирії загинули щонайменше 25 бойовиків проіранських угруповань, десятки поранені.

Як заявила 12 березня пресслужба коаліції, троє членів особового складу - британець та двоє американців - загинули під час ракетної атаки на базу коаліції Таджі в Іраку 11 березня. США звинуватили в атаці підтримувані Іраном шиїтські збройні угруповання.