США нанесли авиаудары по иранской группировке в ​​Ираке

Соединенные Штаты заявили, что в четверг провели серию высокоточных воздушных ударов против поддерживаемой Ираном группировки в Ираке, которую они обвиняют в ракетной атаке на военную базу в среду, в которой погибли один британский и два американских солдата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пентагон заявил, что ударов нанесли по пяти складам вооружения, которыми пользовались боевики "Катаиб Хезболла", в частности по хранилищам, где находилось вооружение, которое использовали в предыдущих атаках на коалиционные войска под руководством США.

Иракские религиозные органы власти в пятницу заявили, что американский авиаудар попал по аэропорту, который находился в строительстве, в священном шиитском мусульманском городе Кербала. По их данным, погиб строитель.

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"Этот аэропорт - полностью гражданский, строительство контролирует мечеть имама Хуесина по согласованию с несколькими иракскими компаниями, а выполняют его гражданские иракские работники", - говорится в сообщении. "Святыня имама Хусейна осуждает это необоснованное и вопиющее нападение".

Накануне турецкие СМИ сообщили, что в результате воздушного удара коалиции в Сирии погибли по меньшей мере 25 боевиков проиранских группировок, десятки ранены.

Как заявила 12 марта пресс-служба коалиции, трое членов личного состава - британец и двое американцев - погибли во время ракетной атаки на базу коалиции Таджи в Ираке 11 марта. США обвинили в атаке поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные группировки.