Коронавірус робить Іран небезпечнішим - генерал США

Голова Центрального командування Збройних сил США заявив у четвер, що глобальна пандемія робить Тегеран небезпечнішим. Його коментар пролунав через день після нападу в Іраку, в якому загинули двоє американців та британець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Іран суттєво занижує кількість жертв коронавірусу, вважає генерал Кеннет Маккензі.

"Я думаю, що це впливає на те, як вони ухвалюють рішення. Я думаю, що це їх уповільнює ... Я вважаю, що цифри, ймовірно, значно занижені", - заявив голова Центрального командування США, генерал морської піхоти Маккензі.

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Маккензі сказав, що хоча він точно не знає, який вплив має вірус, "авторитарні режими" зазвичай реагують на екстремальний тиск, дивлячись на зовнішні загрози.

"Я думаю, що це, мабуть, робить їх з точки зору ухвалення рішень небезпечнішими, а не менш небезпечними", - сказав Маккензі під час слухань у Сенаті.

За даними ЗМІ, авіація очолюваної США Міжнародної коаліції з боротьби проти терористів ІДІЛ завдала ударів по трьох об'єктах проіранських сил в Сирії після того, як напередодні була обстріляна база коаліції в Іраку.