В Бельгии вводят новые меры изоляции из-за распространения коронавируса

Правительство Бельгии приняло решение ввести ряд жестких мер с полудня 18 марта по 5 апреля для противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

С 12:00 вступают в силу меры, которые предписывают жителям Бельгии оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряд необходимых причин выходов из дома: покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или на заправку автомобиля.

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Активная деятельность на воздухе разрешена и даже рекомендуется, но только в компании с членом семьи или другом и при соблюдении дистанции. Все массовые собрания строго запрещены.

Компании должны организовать удаленную работу для всех сотрудников, где это возможно. В случае работы на предприятии сотрудники должны соблюдать правила социального дистанцирования.

Компании, которые не могут соблюдать эти правила, должны будут закрыться. Компания может получить большой штраф в случае несоблюдения или даже быть закрыта в случае повторного нарушения.

Все торговые точки, кроме аптек и продовольственных магазинов (а также магазинов для домашних животных), должны закрыться. Доступ к магазинам ограничен: один человек на 10 м2 и период не более 30 минут для покупок.

Общественный транспорт должен будет гарантировать социальное дистанцирование. Поездки за пределы Бельгии, которые не считаются необходимыми, запрещены до 5 апреля.

На прошлой неделе в Бельгии отменили занятия в школах, однако при этом школы останутся открытыми и будут обеспечивать надзор за детьми, родители которых работают в важных секторах инфраструктуры. Детские сады остаются открытыми.

По последним данным количество заражений коронавирусом в Бельгии возросло до 1085 случаев, умерли 4 человека.