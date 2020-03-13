Коронавірус: Бельгія закрила школи, більшість магазинів, кафе та ресторани

Бельгія з півночі п’ятниці запровадила жорсткі заходи у спробі запобігти поширенню коронавірусу у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Нові заходи запроваджені до 3 квітня і передбачають скасування навчання у школах, однак при цьому школи лишатимуться відкритими і забезпечуватимуть нагляд за дітьми у разі потреби. Дитячі садки лишаються відкритими.

"Ідея не у тому, щоб за дітьми доглядали їхні дідусі і бабусі", - сказала прем’єр-міністр Софі Вільмес, нагадавши, що саме люди старшого віку – у групі ризику.

Торгові заклади, які забезпечують базові потреби, такі як аптеки, продуктові і зоомагазини залишаться відкритими. Решта магазинів будуть зачинені протягом вихідних.

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Ресторани, кафе та нічні клуби будуть закриті на час дії посилених заходів безпеки.

Також скасовані розважальні, спортивні та культурні заходи, незалежно від того, хто виступає їх організатором і який їх розмір.

Також громадянам не рекомендують користуватися громадським транспортом, якщо в цьому немає крайньої необхідності.

Нагадаємо, Італія першою з європейських країн запровадила карантинні заходи, поширивши їх на всю країну. Кількість людей, які померли в Італії після зараження коронавірусом, тепер перевищила 1000 і становить 1016 осіб, це на 189 більше, ніж зафіксували у середу.

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