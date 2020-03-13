Коронавірус: Бельгія закрила школи, більшість магазинів, кафе та ресторани
Бельгія з півночі п’ятниці запровадила жорсткі заходи у спробі запобігти поширенню коронавірусу у країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.
Нові заходи запроваджені до 3 квітня і передбачають скасування навчання у школах, однак при цьому школи лишатимуться відкритими і забезпечуватимуть нагляд за дітьми у разі потреби. Дитячі садки лишаються відкритими.
"Ідея не у тому, щоб за дітьми доглядали їхні дідусі і бабусі", - сказала прем’єр-міністр Софі Вільмес, нагадавши, що саме люди старшого віку – у групі ризику.
Торгові заклади, які забезпечують базові потреби, такі як аптеки, продуктові і зоомагазини залишаться відкритими. Решта магазинів будуть зачинені протягом вихідних.
Ресторани, кафе та нічні клуби будуть закриті на час дії посилених заходів безпеки.
Також скасовані розважальні, спортивні та культурні заходи, незалежно від того, хто виступає їх організатором і який їх розмір.
Також громадянам не рекомендують користуватися громадським транспортом, якщо в цьому немає крайньої необхідності.
Нагадаємо, Італія першою з європейських країн запровадила карантинні заходи, поширивши їх на всю країну. Кількість людей, які померли в Італії після зараження коронавірусом, тепер перевищила 1000 і становить 1016 осіб, це на 189 більше, ніж зафіксували у середу.
Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE