В останній країні Європи знайшли коронавірус і ввели жорсткі обмеження

Чорногорія зареєструвала два перші випадки коронавірусу, ставши останньою країною Європи, де зафіксовані випадки захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Діагноз підтвердили у двох жінок 1948 і 1973 років народження, які відвідували райони, де раніше були зафіксовані випадки коронавірусу. Одна жінка приїхала з США 12 днів тому, інша - з Іспанії.

За словами директора Інституту охорони здоров'я Бобана Мугоша, обидві жінки почувають себе добре і знаходяться на домашньому карантині.

Також зараз перевіряють їх родичів і всіх, з ким вони могли контактувати.

Після виявлення випадків захворювання Чорногорія ввела жорсткі карантинні заходи.

Припиняється рух громадського транспорту у міжміському, приміському та міському напрямах автобусами та мікроавтобусами і рух внутрішнього залізничного транспорту.

Припиняється рух через прикордонні переходи: Сітніца - Зупчі (дорога Херцег-Нові - Требіньє), Метелька - Металька (дорога Плевля - Чайніче) та Чемерно (дорога Плевля - Прібой);

Забороняється робота відкритих та закритих спортивно-оздоровчих об’єктів та басейнів; зачиняються перукарні та салони краси; зачиняються приймальні регіональних підрозділів Міністерства внутрішніх справ Чорногорії та Управління нерухомості.

Громадянам рекомендовано утриматися від відвідування публічних місць, дотримуватися суворих гігієнічних заходів, особливо відносно рук; відкласти весілля, поховання проводити у вузькому сімейному колі.