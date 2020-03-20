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Німеччина не виключає суворішого карантину, якщо громадяни не скоротять соціальну активність

П'ятниця, 20 березня 2020, 11:29

Уряд Німеччини не виключає введення більш суворих карантинних заходів, якщо громадяни не виконуватимуть рекомендацій про скорочення соціальної активності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Керівник офісу канцлера Хельге Браун підтвердила, що уряд буде стежити за поведінкою громадян у вихідні дні.

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У німецьких містах Леверкузен і Фрайбург вже прийняті більш суворі заходи, ніж ті, які були оголошені Ангелою Меркель, і інші регіони можуть наслідувати їхній приклад, якщо люди не підуть на мінімізацію групової діяльності.

Водночас, низка керівників федеральних земель визнали, що комендантська година і повне блокування регіонів є крайнім засобом, і вони б вважали за краще цього уникнути.

Німеччина є однією з країн, які найбільше постраждали від спалаху коронавірусу в Європі. Станом на 19 березня, кількість інфікованих зросла до 11 тисяч осіб

19 березня Німеччина запровадила внутрішній прикордонний контроль з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

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