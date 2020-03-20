Німеччина не виключає суворішого карантину, якщо громадяни не скоротять соціальну активність

Уряд Німеччини не виключає введення більш суворих карантинних заходів, якщо громадяни не виконуватимуть рекомендацій про скорочення соціальної активності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Керівник офісу канцлера Хельге Браун підтвердила, що уряд буде стежити за поведінкою громадян у вихідні дні.

У німецьких містах Леверкузен і Фрайбург вже прийняті більш суворі заходи, ніж ті, які були оголошені Ангелою Меркель, і інші регіони можуть наслідувати їхній приклад, якщо люди не підуть на мінімізацію групової діяльності.

Водночас, низка керівників федеральних земель визнали, що комендантська година і повне блокування регіонів є крайнім засобом, і вони б вважали за краще цього уникнути.

Німеччина є однією з країн, які найбільше постраждали від спалаху коронавірусу в Європі. Станом на 19 березня, кількість інфікованих зросла до 11 тисяч осіб.

19 березня Німеччина запровадила внутрішній прикордонний контроль з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.