Коронавірус: у Німеччині різко зросла кількість заражень – одразу на 3 тисячі випадків за добу

У Німеччині кількість заражень коронавірусом протягом останньої доби різко зросла.

Про це повідомив Лотар Вілер, голова федерального Інституту Роберта Коха, який є одним з центральних науково-дослідних установ Німеччини та підпорядковується безпосередньо Федеральному міністерству охорони здоров'я, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ми спостерігаємо експонентне зростання", - сказав Лотар Вілер.

До півночі владі Німеччини було повідомлено про приблизно 14 000 випадків захворювання, що майже на 3 000 більше, ніж напередодні.

"Однак це тільки офіційно заявлені цифри, кількість справжніх випадків завжди буде вищою", - сказав Вілер.

Найбільша кількість заражених у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія (майже 3500 випадків), Баден-Вюртемберг (2746) та Баварія (2401), найменше у Бремені (121 випадок).

В середньому в даний час коронавірус виявили у 17 осіб на 100 000 мешканців Німеччини. "Кількість постраждалих людей сильно варіюється по всій Німеччині", - сказав Вілер -"У Гамбурзі, наприклад, ми маємо 32 випадки на 100 000 жителів, в Тюбінгені - тільки сім випадків на 100 000 жителів".

"Це також є причиною того, що можна вживати різних заходів у різних регіонах" – додав він.

Станом на 20 березня від коронавірусу у Німеччині померла 31 людина.

Нагадаємо, уряд Німеччини не виключає введення більш суворих карантинних заходів, якщо громадяни не виконуватимуть рекомендацій про скорочення соціальної активності.

19 березня Німеччина запровадила внутрішній прикордонний контроль на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.