Коронавірус: у Швеції кількість випадків перевищила 2800

У Швеції за добу зафіксували 296 нових випадків коронавірусу, кількість лабораторно підтверджених випадків досягла 2806.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Агенцію громадського здоров’я Швеції.

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Від ускладнень хвороби померли 66 осіб. Середній вік загиблих - 83 роки, 58% з них – чоловіки.

Середній вік діагностованих хворих – 56 років, 53% – чоловіки. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 178 пацієнтів.

За оцінкою Міністерства охорони здоров’я, у більш ніж половині випадків люди заразилися коронавірусом у Швеції.

Зазначається, що у першу чергу тестують пацієнтів похилого віку і тих, хто має важкі симптоми та потребує госпіталізації. У зв’язку з цим статистика не враховує людей, у яких захворювання протікає з легкими симптомами.



У зв'язку з пандемією, з 18 березня країна рекомендувала навчальним закладам перейти на дистанційне навчання, а з 19 березня закрила кордони для іноземців на 30 днів.



Уряд Швеції представив пакет заходів на суму понад 300 мільярдів шведських крон ($30,94 мільярда) для підтримки економіки на тлі пандемії коронавірусу.