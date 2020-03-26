Коронавирус: в Швеции количество случаев превысило 2800

В Швеции за сутки зафиксировали 296 новых случаев коронавируса, количество лабораторно подтвержденных случаев достигло 2806.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство общественного здоровья Швеции.

От осложнений болезни умерли 66 человек. Средний возраст погибших - 83 года, 58% из них - мужчины.

Средний возраст диагностируемых больных - 56 лет, 53% - мужчины. В отделениях интенсивной терапии находятся 178 пациентов.

По оценке Министерства здравоохранения, в более чем половине случаев люди заразились коронавирусом в Швеции.

Отмечается, что в первую очередь тестируют пациентов пожилого возраста и тех, кто имеет тяжелые симптомы и нуждается в госпитализации. В связи с этим статистика не учитывает людей, у которых заболевание протекает с легкими симптомами.

В связи с пандемией, с 18 марта страна рекомендовала учебным заведениям перейти на дистанционное обучение, а с 19 марта закрыла границы для иностранцев на 30 дней.

Правительство Швеции представило пакет мер на сумму более 300 млрд шведских крон ($ 30,94 млрд) для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.