Коронавірус: уряд Італії підтвердив закриття шкіл і університетів до 15 березня

Міністр освіти Італії Лусія Аццоліна підтвердила закриття шкіл та університетів по всій Італії з 5 по 15 березня для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

"Для нас це було непросте рішення, ми чекали на думку наукового комітету", - заявила вона, називаючи такі заходи розважливими.

Заступник міністра економіки Лаура Кастеллі додала: "Ми усвідомлюємо вплив, який такий захід, як закриття шкіл, матиме на домогосподарства та на країну, тому ми рухаємося з максимальною швидкістю та рішучістю захищати державних працівників та регламент, який передбачає можливість для одного з батьків у разі закриття школи бути відсутнім на роботі для догляду за неповнолітніми дітьми".

Дотепер школи були закритими лише на півночі країни у районах, які найбільше постраждали від коронавірусу. Зокрема, в Ломбардії, Венето та Емілії-Романьї, а також – у П'ємонті та інших регіонах.

Як повідомлялося, в Італії за останніми даними від коронавірусу померли 107 людей, заражені – 2706.