В Іспанії друга людина померла від коронавірусу, число заражених перевищило 200
Середа, 4 березня 2020, 20:57
В Іспанії від коронавірусу помер 82-річний чоловік, який став другою жертвою захворювання в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Мешканець Країни басків помер від викликаної коронавірусом пневмонії, окрім цього він страждав на низку хронічних хвороб.
Перша смерть від нового вірусу в Іспанії була зафіксована у Валенсії у вівторок.
Наразі в Іспанії виявили більше 200 випадків зараження коронавірусом. Сім осіб перебувають у дуже важкому стані. Найбільше заражень зафіксовано в Мадриді.
У середу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус досягла 100 000 по всьому світу.
У Європі найбільш постраждалою є Італія, де померлих вже 107.
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