В Іспанії друга людина померла від коронавірусу, число заражених перевищило 200

В Іспанії від коронавірусу помер 82-річний чоловік, який став другою жертвою захворювання в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Мешканець Країни басків помер від викликаної коронавірусом пневмонії, окрім цього він страждав на низку хронічних хвороб.

Перша смерть від нового вірусу в Іспанії була зафіксована у Валенсії у вівторок.

Наразі в Іспанії виявили більше 200 випадків зараження коронавірусом. Сім осіб перебувають у дуже важкому стані. Найбільше заражень зафіксовано в Мадриді.

У середу кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус досягла 100 000 по всьому світу.

У Європі найбільш постраждалою є Італія, де померлих вже 107.