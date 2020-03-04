Кількість жертв коронавірусу в Італії досягла 107
Середа, 4 березня 2020, 19:23
В Італії від нового коронавірусу COVID-19 померли вже 107 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.
В порівнянні з даними за попередню добу кількість летальних випадків зросла на 28.
Також від вчорашнього дня новим коронавірусом заразилися 443 людини. Загальна кількість заражень зросла до 2706 випадків.
Разом з тим, зросла кількість тих, хто виписався з лікарні. Всього видужали 276 людей, що на 116 більше, ніж вчора.
Як повідомлялося, уряд Італії планує закрити всі школи та університети країни до середини березня через спалах коронавірусу.
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